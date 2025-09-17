9/17: A list of what local craft breweries and cider houses have on tap this week 

2 Row Brewing
73 West 7200 South, Midvale
2RowBrewing.com
On Tap: "Czech One-Two" Czech Pilsner
Avenues Proper
376 8th Ave, SLC
avenuesproper.com
On Tap: Steamy Wonder Rye Steam Ale
Bewilder Brewing
445 S. 400 West, SLC
BewilderBrewing.com
On Tap: Pink Boots - Pink Pony Pilz
Bohemian Brewery
94 E. Fort Union Blvd, Midvale
BohemianBrewery.com
NEW Releases: Kölsch, Dusseldorfer "Alt" Bier
Bonneville Brewery
1641 N. Main, Tooele
BonnevilleBrewery.com
On Tap: Peaches and Cream Ale
Chappell Brewing
2285 S Main Street
Salt Lake City, UT 84115
chappell.beer
On Tap: Pie Hole - Strawberry Rhubarb Tart Ale
Corner Brew Pub Sugar House
2110 S. Highland Drive, SLC
saltlakebrewingco.com/wasatch
On Tap: Top of Main Coalition Hellfire Chili Pepper Ale
Craft by Proper
1053 E. 2100 So., SLC
properbrewingco.com
On Tap: Steamy Wonder Rye Steam Ale
Desert Edge Brewery
273 Trolley Square, SLC
DesertEdgeBrewery.com
On Tap: Centennial Steamer, California Common Lager
Epic Brewing Co.
825 S. State, SLC
EpicBrewing.com
On Tap: Imperial Pumpkin Porter
Etta Place Cidery
700 W Main St, Torrey
EttaPlaceCider.com
On Tap: Imperial Cider, Fig-Tamarind Session Mead
Fisher Brewing Co.
320 W. 800 South, SLC
FisherBeer.com
On Tap: A rotation of up to 17 Fresh Beers!
Grid City Beer Works
333 W. 2100 South, SLC
GridCityBeerWorks.com
On Tap: Cyotee Elvis Kolsh
Heber Valley Brewing
501 N. Main Street, Heber City
HeberValleyBrewing.com
On Tap: 8 rotating beers
Utah ‘Heavy’s’ ToGo: Beer Thief/Lone Pine/Citrocumulus/Grunge
Helper Beer
159 N Main Street, Helper, UT
helperbeer.com
Hopkins Brewing Co.
1048 E. 2100 South, SLC
HopkinsBrewingCompany.com
On Tap: Wolf Moon - Amber Ale
Kiitos Brewing
608 W. 700 South, SLC
KiitosBrewing.com
On Tap: Fonio!!!
Level Crossing Brewing Co.
2496 S. West Temple, South Salt Lake
LevelCrossingBrewing.com
On Tap: Helles Munich Style Lager
Level Crossing Brewing Co., POST
550 South 300 West, Suite 100, SLC
LevelCrossingBrewing.com
On Tap: Look Up! Amber Ale on Nitro
Moab Brewing
686 S. Main, Moab
TheMoabBrewery.com
On Tap: "Big Drop" West Coast Pilsner
Mountain West Cider
425 N. 400 West, SLC
MountainWestCider.com
On Tap: Blueberry Pie Hard Cider
Offset Bier Co
1755 Bonanza Dr Unit C, Park City
offsetbier.com
On Tap: DOPO IPA
Ogden Beer Company
358 Park Blvd, Ogden
OgdenBeerCompany.com
On Tap: 11 rotating taps as well as high point cans and guest beers
Park City Brewing
1764 Uinta Way C1
ParkCityBrewing.com
On Tap: El Jefe - Hefeweizen
Policy Kings Brewery
79 W. 900 South, Salt Lake City
PolicyKingsBrewery.com
On Tap: Kings Proper Kolsch
Prodigy Brewing
25 W Center St. Logan
Prodigy-brewing.com
On Tap: 302 Czech Pilsner
Proper Brewing/Proper Burger
857 So. Main & 865 So. Main
properbrewingco.com
On Tap: Steamy Wonder Rye Steam Ale
Proper Brewing Moab
1393 US-191, Moab
properbrewingco.com
On Tap: Blizzard Wizard Hazy Pale Ale
Red Rock Brewing
254 So. 200 West
RedRockBrewing.com
On Tap: Gypsy Scratch
Red Rock Fashion Place
6227 So. State
Redrockbrewing.com
On Tap: Grand Bavaria
Red Rock Kimball Junction
1640 Redstone Center
Redrockbrewing.com
On Tap: Bamberg Rauch Bier
RoHa Brewing Project
30 Kensington Ave, SLC
RoHaBrewing.com
On Tap: FestBier
Roosters Brewing
Multiple Locations
RoostersBrewingCo.com
On Tap: Cosmic Pumpkin Chocolate Chip
SaltFire Brewing
2199 S. West Temple, South Salt Lake
SaltFireBrewing.com
On Tap: Hot Blonde Summer Ale
Salt Flats Brewing
2020 Industrial Circle, SLC
SaltFlatsBeer.com
On Tap: OPEN ROAD SERIES #3 - Barrel Aged Grand Cru
Scion Cider Bar
916 Jefferson St W, SLC
Scionciderbar.com
On Tap: Provençal 6.1% ABV
Second Summit Cider
4010 So. Main, Millcreek
https://secondsummitcider.com
On Tap: Spicy Thai Coconut
Shades Brewing
1388 S. 300 West, Salt Lake City
ShadesBrewing.beer
New Batch: Raspberry Pistachio Sour Ale
Shades On State
366 S. State Street SLC
Shadesonstate.com
On Tap: Six Wheat Under Hefeweizen
Silver Reef
4391 S. Enterprise Drive, St. George
SGBev.com
Squatters Corner Pub -- Valley Fair
3555 Constitution Blvd, West Valley City
squatterscornerpub.com
On Tap: Salt Lake Brewing Co. Emigration Amber Ale
Squatters Pub Brewery / Salt Lake Brewing Co.
147 W. Broadway, SLC
saltlakebrewingco.com/squatters
On Tap: Salt Lake Brewing Co. Dog Lake Pale Ale
Strap Tank Brewery, Lehi
3661 Outlet Pkwy, Lehi, UT
StrapTankBrewery.com
On Tap: “Virgil the Guide” (Italian Pilsner); “Smiles und Sunshine” (German Leichtes Weizen)
Strap Tank Brewery, Springville
596 S 1750 W, Springville, UT
StrapTankBrewery.com
On Tap: "Orange Hopsicle" Hazy Pale; "Trouble" American Sour with Mango and Passionfruit
TF Brewing
936 S. 300 West, SLC
TFBrewing.com
On Tap: Twelve taps and high point cans available
Talisman Brewing Co.
1258 Gibson Ave, Ogden
TalismanBrewingCo.com
On Tap: Pink Pony Punch (Strawberry cotton candy seltzer)
Thieves Guild Cidery
117 W. 900 South, SLC
thievesguildcidery.com
On Tap: Death and Decay Rosé - 6.9%
Top of Main Brewery
250 Main, Park City, Utah
topofmainbrewpub.com
On Tap: Top of Main Brewery Hop Carousel IPA
Uinta Brewing
1722 S. Fremont Drive, SLC
UintaBrewing.com
On Tap: Was Angeles Craft Beer
UTOG
2331 Grant Ave, Ogden
UTOGBrewing.com
On Tap: Golden Grant 5% ABV.
Vernal Brewing
55 S. 500 East, Vernal
VernalBrewing.com
Zion Brewery
95 Zion Park Blvd, Springdale
ZionBrewery.com
Zolupez
205 W. 29th Street #2, Ogden
Zolupez.com