2/19: A list of what local craft breweries and cider houses have on tap this week 

2 Row Brewing

73 West 7200 South, Midvale

2RowBrewing.com

On Tap: Piney Peaks "West Coast IPA"

Avenues Proper

376 8th Ave, SLC

avenuesproper.com

On Tap: Steamy Wonder Rye Steam Ale

Bewilder Brewing

445 S. 400 West, SLC

BewilderBrewing.com

On Tap: Belgian Pale Ale, Cosmic Pop IPA, Lord of the Ryes Stout

Bohemian Brewery

94 E. Fort Union Blvd, Midvale

BohemianBrewery.com

On Tap: Cali ‘Steam’ Lager, ‘BrewSki’ German Pilsner

NEW: 'I.P.L.' India Pale Lager draft and ‘Czechulator’ Doppelbock (9% ABV)

Bonneville Brewery

1641 N. Main, Tooele

BonnevilleBrewery.com

On Tap: Peaches and Cream Ale

Chappell Brewing

2285 S Main Street

Salt Lake City, UT 84115

chappell.beer

On Tap: Playground #13 - Hazy Pale with Lemondrop and Sultana

Craft by Proper

1053 E. 2100 So., SLC

properbrewingco.com

On Tap: Steamy Wonder Rye Steam Ale

Desert Edge Brewery

273 Trolley Square, SLC

DesertEdgeBrewery.com

On Tap: High Pressure Haze, Hazy Pale Ale

Epic Brewing Co.

825 S. State, SLC

EpicBrewing.com

On Tap: 2024 Big Bad Baptist Imperial Stouts

Etta Place Cidery

700 W Main St, Torrey

EttaPlaceCider.com

On Tap: Wassail Cider, Pineapple Passion Fruit Session Mead

Fisher Brewing Co.

320 W. 800 South, SLC

FisherBeer.com

On Tap: A rotation of up to 17 Fresh Beers!

Grid City Beer Works

333 W. 2100 South, SLC

GridCityBeerWorks.com

On Tap: Cask Nitro CO2

Helper Beer

159 N Main Street, Helper, UT

helperbeer.com

Hopkins Brewing Co.

1048 E. 2100 South, SLC

HopkinsBrewingCompany.com

On Tap: The Hunter: Kölsch

Kiitos Brewing

608 W. 700 South, SLC

KiitosBrewing.com

Now with a full bar license & draft beer cocktails!

On Tap: Fonio - 100% gluten free beer; Schwarzbier

Level Crossing Brewing Co.

2496 S. West Temple, South Salt Lake

LevelCrossingBrewing.com

On Tap: Kolsch

Level Crossing Brewing Co., POST

550 South 300 West, Suite 100, SLC

LevelCrossingBrewing.com

On Tap: Vienna Lager

Moab Brewing

686 S. Main, Moab

TheMoabBrewery.com

On Tap: Arnie (Co-Lab with 2 Row brewing): cream ale base with Lychee black tea and fresh pasteurized lemon juice.

Mountain West Cider

425 N. 400 West, SLC

MountainWestCider.com

On Tap: RasPerry Vanilla Hard Cider

Offset Bier Co

1755 Bonanza Dr Unit C, Park City

offsetbier.com

On Tap: DOPO IPA

Ogden Beer Company

358 Park Blvd, Ogden

OgdenBeerCompany.com

On Tap: 11 rotating taps as well as high point cans and guest beers

Park City Brewing

1764 Uinta Way C1

ParkCityBrewing.com

On Tap: El Jefe - Hefeweizen

Policy Kings Brewery

223 N. 100 West, Cedar City

PolicyKingsBrewery.com

Prodigy Brewing

25 W Center St. Logan

Prodigy-brewing.com

On Tap: 302 Czech Pilsner

Proper Brewing/Proper Burger

857 So. Main & 865 So. Main

properbrewingco.com

On Tap: Steamy Wonder Rye Steam Ale

Proper Brewing Moab

1393 US-191, Moab

properbrewingco.com

On Tap: Blizzard Wizard Hazy Pale Ale

Red Rock Brewing

254 So. 200 West

RedRockBrewing.com

On Tap: Gypsy Scratch

Red Rock Fashion Place

6227 So. State

Redrockbrewing.com

On Tap: Munich Dunkel

Red Rock Kimball Junction

1640 Redstone Center

Redrockbrewing.com

On Tap: Bamberg Rauch Bier

RoHa Brewing Project

30 Kensington Ave, SLC

RoHaBrewing.com

On Tap: We love LA IPA

Roosters Brewing

Multiple Locations

RoostersBrewingCo.com

On Tap: Cranberry Sour, London Porter

SaltFire Brewing

2199 S. West Temple, South Salt Lake

SaltFireBrewing.com

On Tap: Peach Rice Lager on draft

Salt Flats Brewing

2020 Industrial Circle, SLC

SaltFlatsBeer.com

On Tap: Winter Amber with notes of Vanilla and Brown Sugar

Scion Cider Bar

916 Jefferson St W, SLC

Scionciderbar.com

On Tap: Scion Fuji La - 8.4% ABV

Second Summit Cider

4010 So. Main, Millcreek

https://secondsummitcider.com

On Tap: Imperial 8.2%

Shades Brewing

154 W. Utopia Ave, South Salt Lake

ShadesBrewing.beer

On Tap: Fresh Hop IPA (with homegrown local hops)

Shades On State

366 S. State Street SLC

Shadesonstate.com

On Tap: Six Wheat Under Hefeweizen; Black Cloud Lager

Silver Reef

4391 S. Enterprise Drive, St. George

SGBev.com

Squatters Corner Pub -- Valley Fair

3555 Constitution Blvd, West Valley City

squatterscornerpub.com

On Tap: Salt Lake Brewing Co. Glinda’s Blackberry Sour

Squatters Pub Brewery / Salt Lake Brewing Co.

147 W. Broadway, SLC

saltlakebrewingco.com/squatters

On Tap: Salt Lake Brewing Co. – Coconut Stout

Squatters and Wasatch Brewery

1763 So 300 West

SLC UT 84115

Utahbeers.com

On Tap: 20 beers with 12 rotating small batch releases: Black Tea English Porter, Hazelnut Brown Ale, and more!

Small Batch Series Release: Back Abbey Double Belgian Ale

Strap Tank Brewery, Lehi

3661 Outlet Pkwy, Lehi, UT

StrapTankBrewery.com

On Tap: Redeemer Rauchbier, God of Thunder Roggenbier

Strap Tank Brewery, Springville

596 S 1750 W, Springville, UT

StrapTankBrewery.com

On Tap: Candy Cap English Mild

TF Brewing

936 S. 300 West, SLC

TFBrewing.com

On Tap: Strata Fresh Hop Pale Ale

Talisman Brewing Co.

1258 Gibson Ave, Ogden

TalismanBrewingCo.com

On Tap: Love On Tap; Nitro

Thieves Guild Cidery

117 W. 900 South, SLC

thievesguildcidery.com

On Tap: Neverwinter Dry - 6.9% ABV - Tannic and punchy with a subtle rosemary finish

Top of Main Brewery

250 Main, Park City, Utah

topofmainbrewpub.com

On Tap: Top of Main Brewery – Mother Urban’s Parlor Blonde

Uinta Brewing

1722 S. Fremont Drive, SLC

UintaBrewing.com

On Tap: Was Angeles Craft Beer

UTOG

2331 Grant Ave, Ogden

UTOGBrewing.com

On Tap: Golden Grant 5% ABV.

Vernal Brewing

55 S. 500 East, Vernal

VernalBrewing.com

Wasatch Brew Pub

2110 S. Highland Drive, SLC

saltlakebrewingco.com/wasatch

On Tap: Top of Main – Coalition Hellfire Chili Pepper Ale

Zion Brewery

95 Zion Park Blvd, Springdale

ZionBrewery.com

Zolupez

205 W. 29th Street #2, Ogden

Zolupez.com