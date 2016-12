click to enlarge

8. “Hot take” (use instead: “Brain shart”)

7. “Fam” and “Squad” (use instead: “Amalgamate” and “Reich”)

6. “Sorrynotsorry” (use instead: “SAD!”)

5. “Social Justice Warrior” (use instead: “Unshitty Citizen”)

4. “Woke” (use instead: “Beyoncéd”)

3. “YASS!” (use instead: “¡BUENO QUESO!”)

2. “Start slideshow” (use instead: “Just show me the whole list or I swear to Christ I’ll come to Brooklyn and burn that hipster cubicle farm to the ground!”)

1. “Climate change” (use instead: “Extinction 2.0”)